Росіяни масовано атакували Київ ракетами: уламки впали у кількох районах, палає квартира

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Києву. Відомо, що в місті працювала ППО. Наразі надійшла інформація, що в одному з районів уламки ракети впали на приміщення дитячого садка.

Міський голова Віталій Кличко поділився першими даними про наслідки ракетного удару по столиці. Наголошуємо, що станом на 05:17 повітряна тривога все ще триває і загроза теж. Тому не покидайте укриттів.

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Що відомо про наслідки атаки по Києву

О 05:12 Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі зафіксували падіння уламків на приміщення дитячого садка. У Шевченківському – палають автомобілі. На місця прямують екстрені служби.

О 05:15 уточнив, що у Подільському районі падіння уламків на території одного з підприємств.

Також о 05:18 написав, що у Святошинському районі падіння уламків на житловому будинку. Туди теж прямують служби.

О 05:27 Віталій Кличко зазначив, що у Шевченківському районі палає квартира у житловому будинку. А у Подільському районі падіння уламків на територію ще одного підприємства.

О 05:38 Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі внаслідок падіння уламків ракети загоряння у трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.

О 05:41 Кличко повідомив, що у Подільському районі палає дах житлового будинку. Відомо, що на місце прямують підрозділи.

О 05:45 Віталій Кличко написав, що є четверо постраждалих на цю хвилину. Троє з них у Шевченківському та одна жінка у Святошинському районі. Медики на місці всім надали допомогу.

О 05:53 Віталій Кличко сповістив, що у Святошинському районі ударною хвилею повибивало вікна у двох дев'ятиповерхівках. Загоряння не було.

О 05:57 Віталій Кличко зазначив, що внаслідок атаки постраждали 8 людей. Наразі без госпіталізацій. Відомо, що медики надавали допомогу на місці.

Київ атакували крилатими та балістичними ракетами

Близько 4 ранку стало відомо, що на Київщині працювала ППО. А вже ближче до 5 ранку надійшли повідомлення про те, що крилаті ракети летять на Київ.

Так, о 04:53 Повітряні сили зазначили, що ракети з Житомирської області змінили свій курс на Київ.

О 04:56 закликали мешканців Києва не покидати укриттів, адже існує загроза атаки ракетами.

О 04:58 надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ: "Загроза балістики з північно-східного напрямку!"

О 05:00 Повітряні сили попередили, що зафіксували у напрямку Києва пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

О 05:04 Повітряні сили написали, що з Заходу у напрямку Києва летять ще ракети.

У самому Києві на той момент лунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко наголошував, що працює ППО.

О 05:06 Повітряні сили попередили про черговий пуск "Кинджалів" по Києву.