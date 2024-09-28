Провальна атака Росії на Куп'янському напрямку: окупанти застосували 50 одиниць бронетехніки

Росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ з надією прорвати їх оборону. На Куп'янському напрямку окупанти здійснили спробу прориву залучивши 50 одиниць бронетехніки.

Частина ворожих сил була знищена, решта – змушена відступити. Про це у етері телемарафону повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Віталій Литвин.

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Що відомо про атаку на Куп'янському напрямку

За словами Литвина, російські війська здійснили масштабну спробу прорвати оборону, використавши велику кількість танків, БМП, БТР та МТЛБ, що є рідкісним явищем у сучасних умовах бойових дій.

Атака була спрямована проти наших побратимів з бригади НГУ "Буревій" та 77-ї бригади. Незважаючи на масштабність наступу, ворог не досяг успіху. Частину атакуючих сил було знищено, решта змушена була відступити,

– зазначив Литвин.

Він підкреслив, що росіяни планували швидкий прорив і суттєве просування вглиб української оборони.

Проте завдяки ефективній роботі підрозділів безпілотних літальних апаратів, країнські війська вчасно помітили штурмові групи противника і успішно відбили атаку.

Ця невдала спроба російських військ демонструє ефективність української оборони та здатність успішно протистояти масованим атакам противника, навіть коли той має значну перевагу в бронетехніці.

"Вони здійснили цю атаку на наших побратимів з бригади НГУ "Буревій" і 77 бригади. Частково ворога було знищено, він відступив. Противник думав, що матиме там успіх і просунеться на велику глибину. Але ці штурмові групи виявили за допомогою підрозділів БпЛА і ворог частково відступив, не досягши жодних успіхів", - резюмував офіцер.