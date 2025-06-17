Росіяни масовано атакують Херсон дронами з самого ранку

Окупанти з самого ранку 17 червня масовано атакують Херсон. В обласній адміністрації закликають українців не виходити на вулицю без гострої потреби.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Херсонську ОДА.

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Росіяни атакують Херсон

З ранку 17 червня ворог обстрілює Дніпровський район Херсона. В ОДА підкреслили, що особлива небезпека – у районі Дніпровського ринку, вулиць Миру та Кулика.

Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі – отримують необхідну меддопомогу,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 14. У 36-річного чоловіка – вибухова травма, уламкові поранення голови та грудної клітини. Його доставили до лікарні.

У 60-річного чоловіка та 67-річної жінки – вибухові травми та уламкові поранення. Їх шпиталізували.

Нагадаємо, що 17 червня росіяни здійснили масовану атаку на міста України, основною ціллю була столиця. У містах є пошкодження, в Києві багато постраждалих та загиблих.