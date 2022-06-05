Росіяни масовано обстріляли Донецьк, щоб звинуватити ЗСУ, але очевидці у соцмережах їм не вірять

Вояки Путіна продовжують спроби звинуватити героїчну українську армію у своїх злочинах. Щоправда, їй не вдається обдурити навіть тих людей, яких вони обстрілюють.

Російські окупанти свято переконані, що всі навколо такі ж недалекі, як вони, тому повірять їхнім провокаціям. Вони сподіваються звинуватити ЗСУ у своїх злочинах, але їм не вірять навіть місцеві мешканці, які на 8 рік війни "почали щось підозрювати".

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Викрита брехня про обстріли Донецька

Оскільки Україна знає про плани російських окупантів заздалегідь, то про обстріл Донецька з метою звинуватити ЗСУ було відомо раніше. Втім, росіяни в надії обдурити бодай місцеве населення таки обстріляли житлові квартали.

Цікаво, що злочину брехню росіян викрили самі мешканці Донецька, які орієнтуються в просторі краще за російських військових. Вони одразу вирахували, що "випущені по центру міста 40 снарядів з "Граду", про які заявили російські окупанти, аж ніяк не могли прилетіти з позицій ЗСУ.

Зокрема, в одній з груп донеччани повідомили про те, що снаряди прилітають із територій, які контролюють російські окупанти. Вони вважають, що провокація росіян спрямована на те, щоб переконати місцевих в тому, що "Україна погана", та виправдати так звану "спецоперацію".

Скриншоти коментарів Донеччан про обстріли, які здійснили росіяни:

Війна Росії проти України: коротко про головне

Російські окупанти злякалися зустрічі із ЗСУ та хотіли втекти додому. На кордоні їх затримали свої ж та повернули на фронт. Моральний стан російських окупантів близький до катастрофічного, вони зазнають шалених втрат, а командування не збирається робити нічого, щоб зберегти життя особового складу.

На Харківському напрямку наших героям вдалося покращити свої позиції. На Донбасі тривають гарячі бої, штурми та обстріли практично не припиняються ні вдень, ні вночі. Триває битва за Сєвєродонецьк, ЗСУ контролюють 50% міста. Ворог сподівається закидати наших бійців "гарматним м'ясом" з так званої "ЛНР".

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