Росіяни масовано вдарили по Білозерці на Херсонщині, є загиблий, селище без електрики

Удень у четвер 16 листопада окупанти обстріляли Херсонську область. Унаслідок обстрілу є загиблий і знищено об'єкт критичної інфраструктури.

Через удар по Білозерці селище та навколишні села наразі без електропостачання. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.

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Скільки людей постраждало

Від обстрілу загинув чоловік, його тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей поранено, вони у лікарні. Це троє жінок (28, 56, 34 роки) і 62-річний чоловік.

Які наслідки обстрілу росіянами Білозерки

Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й об'єкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання,

– написав голова ОВА.

Прокудін зазначив, що енергетики розпочнуть роботу, щойно дозволить безпекова ситуація.

Також він оприлюднив фото Білозерки після обстрілу. На них видно вибиті шибки та пошкоджені автівки.

Наслідки обстрілу Білозерки росіянами / Фото з телеграм-каналу Олександра Прокудіна

Де цей населений пункт

Білозерка – селище неподалік славетної Чорнобаївки. Воно розташоване на березі озера Біле, яке сполучене із Дніпром.

Де розташована Білозерка на Херсонщині: показуємо на карті

Деталі про обстріл Херсона

Нещодавно Україну вразила новина про обстріл Херсона, під час якого зазнала поранень двохмісячна дитина. Її мати в досить важкому стані. Стало відомо, що дідусь врятував невістку й онуку, взявши удар на себе. Детально про цей обстріл читайте за посиланням.