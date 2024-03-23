Росіяни активізувались після "виборів", – Гуменюк назвала особливість ракетних ударів

Російська військові не припиняють тероризувати Південь України. Постійні обстріли дронами та артилерією, на жаль, вже стали буденністю для місцевих мешканців. Останнім часом ситуація ускладнилась.

Окупанти також намагаються вибити наших військових з лівобережжя Херсонщини. Детальніше про ситуацію на Півдні 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Активізація росіян

Росіяни продовжують воювати не лише з військовими, але й з мирним населенням. Обстріли на Півдні України фактично безперервні та відбуваються щоденно. Наші бійці роблять усе, щоб захистити цивільних.

"Ворог продовжує тиск артилерією та дронами. Але наша радіоелектронна боротьба доволі ефективна, і не кожен дрон долітає навіть до середини Дніпра. Продовжуємо протидіяти, хоч іноді ворогу вдається подолати ширину річки і вдарити по цивільних", – зазначила Гуменюк.

Зокрема, сьогодні, 23 березня, по місцевих у Бериславі влучили з дронами осколковими боєприпасами. Крім того, на Криворізькому напрямку FPV-дрон вдарив в автозаправку. Ворог свідомо обирає саме такі об'єкти для того, щоб створити максимальний ажіотаж навколо будь-якого вибуху. На щастя, пожежі дивом не сталося, але постраждала працівниця – її доправили до лікарні.

Противник відстежує ситуацію і на глибших південних регіонах. Активність ворожої безпілотної розвідки в акваторії Чорного моря надзвичайно висока. Сьогодні Сили оборони знищили два російські БпЛА типу ZALA. Одразу після цього відбувся удар балістикою по Одещині. Вже надвечір ворог знову застосував тактичну авіацію. Системність точкових ракетних ударів є знаковою тенденцією, що після "виборів" ворог активізувався,

– наголосила Гуменюк.

Внаслідок ударів балістикою по Одещині та Миколаївщині руйнувань не було, адже мовиться про відкритий простір. Інформації про постраждалих також не надходило. Водночас примітно, що ворог постійними атаками тримає ці регіони у постійній напрузі.

Складна ситуація на Півдні

На Півдні України ситуація залишається досить напруженою. Російські окупанти ані на день не припиняють своєї активності у різний спосіб та на різних ділянках.

На лінії бойового зіткнення на Запорізькому напрямку продовжуються штурми, випробовування нас на міцність та намагання витісняти нас з позицій. Непросто, але вдається втримуватися. Складна ситуація з коливанням лінії фронту, але це не критично і зрозуміло в тих географічних умовах, яких ми перебуваємо,

– розповіла Наталія Гуменюк.

На відкритих великих територіях фактично неможливо по метру виміряти наскільки посунулися військові в один чи інший бік. Втім зайняття позицій, які є найбезпечнішими для наших військових, є у пріоритеті.

"Що стосується лівого берега та напрямку Кринків, там ворог не припиняє спроби штурмів, навіть в умовах, коли їм складно зібрати особовий склад на штурмові групи. Хоча б одну спробу за добу, але намагаються тримати таку інтенсивність", – зазначила Гуменюк.

Українські військові продовжують утримувати позиції та працюють над розширенням плацдармів.

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