Росіяни почали частіше здаватися в полон: в ГУР назвали причину

Зростає кількість російських солдатів, які звертаються до проєкту "Хочу жити" з метою здатися в полон. Це особливо помітно в Харківській області.

Усе через активні бойові дії та небезпечні "м'ясні штурми". Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

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Чому російські війська почали частіше здаватися в полон

Юсов зазначив, що збільшення кількості заявок на здачу в полон пояснюється активізацією бойових дій на півночі України.

Люди, які думали, що їх не відправлятимуть як "гарматне м’ясо" на штурмові дії, вважали, що відсидяться... Тепер не хочуть вмирати. Деякі з них справді не бажають бути воєнними злочинцями й намагаються врятувати своє життя,

– розповів він.

З початку червня кількість заявок на здачу в полон значно зросла. Юсов пояснює це черговими "бездумними м’ясними штурмами" окупантів.

Він також підкреслив, що Україна надає можливість здатися в полон і дотримується Женевських конвенцій щодо військовополонених.