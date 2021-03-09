Росіяни масово зносять квіти на місце вбивства Нємцова

У Москві люди несуть квіти на Великий Москворіцький міст, де вбили опозиціонера Бориса Нємцова. Меморіал політика знищили у лютому 2021 року.

Волонтер проєкту "Нємцов міст" Григорій Сімаков розповів, що у Москві правоохоронці заборонили покладати квіти до місця загибелі опозиціонера.

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Біля меморіалу повсякчас чергували поліцейські. Коли вони бачили, що хтось кладе квіти, відразу підходили та погрожували затриманням. Свої дії правоохоронці аргументували наказом. Однак цей наказ вони відмовляються показати.

Невідомі у ніч з 19 на 20 лютого 2021 року повністю знищили меморіал. Відразу після цього місце на мосту обгородили металевим парканом.

Однак до роковин загибелі Нємцова – 27 лютого – росіяни прийшли вшанувати його пам'ять. Оскільки статичного матеріалу наразі немає, люди влаштували імпровізоване місце вшанування пам'яті. Вони принесли квіти та плакати.

Жодних офіційних акцій пам'яті чи навіть мирних мітингів у цей день в Москві не проводили.