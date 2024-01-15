Дві хіматаки щодоби: Штупун розповів про нову ціль росіян на Мар'їнському напрямку і хімзброю

Росіяни сунуть на Сході України, в тому числі використовуючи хімічну зброю. До неї вдаються під час штурмів.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти прагнуть взяти під контроль ще один населений пункт у Донецькій області.

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Що хочуть захопити росіяни

Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і наразі в нього з'явилося завдання – він намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти,

– зазначив Штупун.

Ситуація біля Новомихайлівки Донецької області: дивіться на карті

Три доби поспіль ворог застосовує багато авіації (41 випадок), веде активні штурмові дії. Тільки за неділю 14 січня був 51 випадок боєзіткнень.

Саме цю цифру Штупун назвав середньостатистичною – уже протягом тижня в операційній зоні ОСУВ "Таврія" щодоби росіяни по 50 разів лізуть на позиції Сил оборони. Це переважно піхотні штурми, в одній атаці може бути 10 – 15 осіб.

Також окупанти активніше застосовують бронетехніку.

Що відомо про використання росіянами хімічної зброї

Її у середньому використовують два-три рази на добу. Задіюють хлорпікринові (так звані сльозогінні) гранати К-51, які викликають подразнення шкіри та сльозотечу, у великій концентрації – блювоту та утруднене дихання.

Окупанти намагаються кинути К-51 у бліндаж, застосовують, коли їм треба провести ротацію на передових позиціях або під час штурмів.

Летальних випадків поки не фіксували. Сама по собі граната не спричиняє смерть, але це можливо, якщо в людини є алергія.

За словами Штупуна, протигаз допомагає проти таких гранат, а значних втрат унаслідок їхнього використання немає.

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Яка ситуація на фронті