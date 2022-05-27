Росіяни мають "перевагу в цифрах", але досягли в Україні тільки незначних успіхів, – Пентагон

Росія стягнула в Україну дуже багато військових та техніки. Однак окупаційні війська досягли лише незначних успіхів, попри величезну перевагу в живій силі.

Про це розповів один з високопосадовців Пентагону. За його словами Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп. Більшість – на Півдні, а решта угруповань розкололася та воює на Донбасі.

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Окупанти досягли незначного прогресу, попри чисельну перевагу

У Міноборони США заявили, що російські війська досягли в Україні лише незначних успіхів, попри перевагу в кількості військових. Однак ці здобутки компенсуються досягненнями бійців ЗСУ на інших напрямках, особливо – навколо Харкова, другого за величиною міста України.

За словами високопосадовця Пентагону, війна Росії проти України триває вже 92 дні, і стратегія країни-агресорки розвивається. Спочатку окупанти мали на меті захопити Київ та замінити уряд, який обрав український народ. Три крила російської армії розраховували швидко подолати опір українських бійців:

одне крило атакувало з півночі;

друге – напало з Криму,

третє – втиснулося зі сходу.

Ну, це не спрацювало. Отже, вони почали намагатися відрізати весь Донбас, виходячи на південь від Харкова та на північ від Маріуполя,

– додав посадовець.

В цьому росіяни також не досягли значного прогресу, тож визначили для себе іншу мету. Тепер окупанти намагаються відтиснути в України далекосхідні регіони.

Бої – важкі та жорсткі. Своєю чергою, зміна місцевості та цілі означає й зміну тактики на полі бою, яка призводить до збільшення важливості вогню на великі відстані. Світ надає Україні необхідний потенціал для боротьби із загарбниками. За словами чиновника, зі 108 гаубиць М-777, які передали ЗСУ, 85 вже використовують українські військові. Ці гармати стріляють зі 190 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, які також вже передали нашій країні.

Окрім цього, для бійців ЗСУ скерували 9 вертольотів Мі-17 і 73% безпілотних літальних апаратів Switchblade. Щодня в Україну прибуває все більше обладнання – від бронетранспортерів і пайків до медичних засобів і протиартилерійських радарів.

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Загарбники застосовують старі підходи на полі бою

Окупанти мають значні сили з великими можливостями, однак українські військові дають їм гідну відсіч. Зокрема, бійці ЗСУ відвернули окупантів від Києва та відтіснили їх навколо Харкова. Російська тактика також допомагає нашим захисникам.

"Росіяни намагаються подолати деякі проблеми, які у них виникли – командування та контроль, матеріально-технічне забезпечення, маневри. Але, за великим рахунком, ми бачимо, що вони роблять більш локалізовані зусилля. Вони використовують менші підрозділи для досягнення менших цілей у більш подрібненому підході", – додав посадовець Пентагону.

Російська тактика не змінилася протягом усіх 92 днів повномасштабної війни.

"Вони все ще роблять все досить доктринально – спочатку використовують артилерійський вогонь, а потім переміщують підрозділи лише після того, як відчують, що вони достатньо пом’якшили ціль", – додав чиновник.

Попри це, російські війська досі чисельно переважають. Тому Пентагон спостерігатиме за ситуацією на полі бою.

З початку вторгнення військові чиновники заявили, що очікують, що обидві сторони будуть вчитися на цьому досвіді та розвиватися. Однак за словами посадовця Міноборони США, Пентагон не бачить "багато інноваційних, креативних способів просування" окупантів. Адже вони використовують майже той самий доктринальний підхід, що і в минулому.

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