Ворог поширює абсурдний наратив для "простих" українців

Звертаю вашу увагу, дорогі земляки, на черговий наратив недорогих сусідів, який шириться інтернетом. Мабуть, розіслали нову методичку.

"Прості" і "складні" українці у пропаганді ворога

Отже, головне з пропагандистського наративу: ні перемога, ні поразка нічого не змінять для простого народу. Мовляв, просто треба перестати чинити опір, і все буде добре.

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Ну а що? "Пиво буде, телевізор буде, диван буде і капці теж. Зарплата? Та вона і в рублях зарплата! Вам, простим людям, що з того? Навіщо вмирати? Навіщо воювати? Хіба нам із вами разом погано було?" – ось такий наратив лунає з усіх прасок в інтернеті.

Мовляв, навіщо воювати? За що? Що із цього простим людям? Не чиніть опір, і все буде добре! Цікаво, а в Бучі люди були "складні"? У Харкові живуть винятково "непрості" люди? А ті, кого вбили "визволителі" в Херсоні? Які були вони?

Справді, людям ця війна не потрібна. Ті, хто її почав і продовжує, – нелюди. Звичайні виродки, що прикидаються людьми. Зомбі.

Закінчити війну легко – достатньо буде нелюдям забратися у свій мордор. Ми й переслідувати не будемо, слово честі.

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Вони будуть закликати не чинити опір. Говорити, що і ми, і вони втомилися від війни. Що ця війна їм не потрібна... Але спробуйте спитати, хто її почав? Запитайте, яку "родіну" окупанти з Чити захищають під Херсоном? Що роблять уродженці Удмуртії в Запорізькій області? Навіщо щодня російські ракети вбивають мирних жителів у наших містах? Це так вони закликають нас до спільного життя? До любові?

Ми воюємо за те, щоб не бути ними. Нам є що втрачати у разі їхньої перемоги. Свободу. Гідність. Життя. Країну. Не можна домовлятися з тими, хто прийшов тебе вбити. Не можна їм вірити. Ніколи.

Єдине, що вони хочуть, – це підібратися ближче, щоб точно вистрілити. Або перерізати горло, чи зґвалтувати й, обклавши трупи шинами, спалити. Знищити будинок, винести з нього все цінне і відправити трофеї у свою нору.

Мир із ними можливий лише після того, як вони заберуться геть, за стіну. Інакше – це самогубство.