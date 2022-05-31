Росіяни мимоволі здійснили те, що українці мали б ще кілька століть тому

Упродовж тривалого часу Росія не тільки намагалася знищити нашу ідентичність і мову, а й насаджувала комплекс меншовартості.

Самоцінність витіснила примусову зневагу

В літературі, кіно чи у трактуванні історії українець завжди був недолугий і безпомічний. Відчуття власної неповноцінності й аморальності (підступності) було глибоко інтерналізоване у колективній психіці, як писав Микола Рябчук, і перетворилося у негативний власний образ (self-image).

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Наш опір, згуртованість, здатність трощити "другу армію світу", нова мова війни, "граматика зневаги" і слова "орки", "мордор", "московія", "рускій корабль..", що стали звичними для нас, змінили ставлення до самих себе і до українців у світі. І ми вже добре усвідомили власну самоцінність.

Перемога – в кожному з нас

День перемоги над ворогом – це лише питання часу. Та вже сьогодні ми можемо заспівати урочисту пісню кожному українцю, який робить свій внесок у нашому перемогу.

Американська психотерапевтка Вірджінія Сатір написала декларацію самоцінності – гімн самому собі. Бо з любові до себе і визнання власної самоцінності реалізуються наші мрії, долаються перешкоди і постають наші дії та звершення.

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Завжди пропоную своїм студентам написати такий гімн собі й бачу, як війна змінила акценти їх робіт. А який ваш гімн собі?

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