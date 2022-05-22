Росіяни мінують мости і дороги, якими жителі Херсонщини хочуть виїхати з окупованих територій

На тимчасово окупованих землях Херсонщини стабільно складна ситуація. Російські окупанти не дають місцевим виїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляють джерела 24 каналу в Херсонській обласній військовій адміністрації. За минулу добу, 21 травня, вибухи та обстріли було чутно у всіх районах регіону.

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Окупанти не дають місцевим виїхати

Доходить до того, що російські загарбники спеціально мінують мости та дороги, щоб місцеві мешканці не могли від них втекти.

Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію, – зазначають в Херсонській ОВА.

На лінії фронту зараз перебувають населені пункти Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад. Там зараз немає світла, води й газу.

На Херсонщину прибуває все більше окупантів

Як вважають фахівці американського Інституту з вивчення війни, ймовірно, збираються захопити північну частину Херсонщини та просунутися далі на Запоріжжі.

Ще раніше в Херсонській ОВА повідомляли, що прибуло поповнення окупантів й техніки до Високопілля та Архангельського. Це може свідчити про подальшу активізацію бойових дій.

Те ж саме зазначали і в Запорізькій ОВА. Там виявили значну концентрацію російських загарбників в Інженерному, що на південь від Гуляйполя. Ймовірно, ворог хоче просунутися саме до Гуляйполя.

Нагадаємо, нещодавно окупанти обстріляли селище Білозерка, що на Херсонщині. Внаслідок двох прильотів виявили трьох загиблих. Також перебиті газові труби.

Ми чули 2 прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це неподалік від вулиць Херсонської й Соборної, – повідомили жителі Білозерки.

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