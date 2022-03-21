Росіяни мобілізують чоловіків на окупованому Донбасі, не пояснюючи причин
Розпочалася 26 доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню. У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну інформацію на фронті.
Зокрема, про продовження примусової мобілізації окупантами жителів тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
До теми У Росії відбувається прихована мобілізація через значні втрати на війні, – Веніславський
За наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації,
– повідомляють у Генштабі.
Причин такої "реєстрації" не пояснюють, але це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.
До слова, Росія відкрито не проводить мобілізацію військових для участі у війні в Україні. Проте втрат серед росіян багато, тому там приховано мобілізують людей.
За даними розвідки, росіяни навмисно перекидають до України мобілізованих з ОРДЛО. Вони просто використовують їх як гарматне м'ясо, щоб лише виявити позиції ЗСУ.
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