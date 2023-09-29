Без звуку мопеда: як модифікація "Шахедів" вплине на їх виявлення

У ЗМІ заявляють, що Іран оновив свої дрони – ті більше не видаватимуть характерні звуки, через які їх в Україні почали називати "мопедами". В ОК "Південь" розповіли, наскільки це ускладнить роботу нашим військовим.

Із наближенням опалювального сезону Росія почала інтенсивніше атакувати Україну "дронами – камікадзе". Ба, більше ворог навмисно оновив "Шахеди", аби їх було важче збивати, передає 24 Канал.

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На їхні дії у нас – протидія

Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в телемарафоні підтвердила, що у нових партіях Іран передасть Росії дрони, які більше не деренчатимуть, як мопеди. Посадовиця підтвердила, що звук, який видавали ці безпілотники, був одним із факторів, який допомагав їх виявляти та збивати.

Але, насправді, це не головний фактор, за яким орієнтуються мобільні вогневі групи. Один з яскравих – це так, і очевидно, що ворог із ним працював для того, щоб його прибрати як додаткову допомогу орієнтування ППО,

– заявила Гуменюк.

Водночас, зазначила посадовиця, наші військові теж "не сиділи, склавши руки" і "вишукували способи виявлення, способи наведення, способи реагування і знищення цих боєприпасів".

Тому, за словами Гуменюк, на всі їхні модифікації готові наші відповіді, які будуть застосовані під час роботи по цих повітряних цілях.

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