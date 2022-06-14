Росіяни могли самі влаштувати теракти у Мелітополі і Бердянську на "день Росії", – ISW

У тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську 12 червня пролунали вибухи. Ймовірно, влаштувала їх російська влада.

Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни. Зауважимо, що вибухи трапилися у так званий "день Росії".

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Вибухи могли бути російськими провокаціями

Російська влада, можливо, влаштувала атаки під фальшивим прапором у Мелітополі та Бердянську 12 червня, імовірно, щоб звинуватити українських партизанів у нападах на мирне населення,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що російський гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив, що у Бердянську "терористи" влаштували 3 вибухи. Згодом колаборант відмовився від цих слів і повідомив, що нібито трапилася аварія на електропідстанції. Традиційно він додав брехню у стилі російської пропаганди про те, що місцеві мешканці, як чують вибухи, одразу думають, що це Збройні Сили України їх "бомблять".

Інший гауляйтер, якого незаконно призначили заступником глави окупаційного "міністерства внутрішніх справ" області, Олексій Селіванов заявив, що невідомі заклали в Мелітополі вибуховий пристрій. Їхньою метою, мовляв, було зірвати "день Росії".

Законний голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що українська влада попередила про те, що окупанти можуть влаштувати теракти до "дня Росії".

Про що попереджали військові

12 червня окупанти готували "урочистості" на захоплених українських територіях. Вони хотіли створити картинку для російської пропаганди про те, як українці радіють "дню Росії". Водночас лише картинки ворогу було мало, тому військо загарбника запланувало обстріли скупчень мирного населення. Такі цинічні та жорстокі дії росіяни хотіли здійснити лише для того, щоб звинуватити у них українських військових.

Про загрозу таких провокацій повідомляли Оперативне командування "Південь", а також мер Енергодара Дмитро Орлов. Вони закликали людей не відвідувати масові заходи у цей день.

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У Мелітополі могли бути "розборки" окупантів

За даними місцевих ЗМІ, вибух 12 червня в захопленому Мелітополі міг бути наслідком "розборок" двох угруповань російських окупантів. Його нібито організувала ФСБ Росії, щоб нашкодити "начальнику" відомства у Запорізькій області майору Олексію Селіванову. Адже той був відповідальний за порядок у місті до "дня Росії".

Зауважимо, що внаслідок цього вибуху постраждали 4 людей. Серед них є цивільна дівчина, яка зазнала черепно-мозкової травми.

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