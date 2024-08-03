Росіяни могли відрізати полоненому голову та кінцівки: Лубінець терміново звертається до ООН

У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.

На тлі цього Омбудсмен Дмитро Лубінець терміново звертається до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Окупанти могли відрізати полоненому голову та кінцівки

Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству,

– написав Лубінець.

Зважаючи на відповідні кадри, які з'явилися у мережі, Омбудсман терміново звернувся до МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії, а також українських правоохоронних органів.

Це також необхідно, аби встановити особу вбитого полоненого та факт цього злочину. Він нагадав, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними.

"Розповсюджуючи схожі фото та відео соціальними мережами й вчиняючи такі дії, Росія хоче залякати українців: як цивільних, так і військових. Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини – повинне бути покарання", – додав він.

До слова, нещодавно у Харківській області окупанти використали проти українських військових зброю, яка заборонена Женевською конвенцією. Йдеться про аерозольні гранати К-51.