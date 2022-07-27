росія могла втратити в Україні до 125 тисяч осіб убитими й пораненими, – The Economist

Від 24 лютого російська армія могла втратити у війні проти України від 100 до 125 тисяч живої сили. Це на рівні найгірших показників Другої світової війни.

Починаючи з 1 816 року війни, за винятком світових, забирали в середньому 50 життів військових на полі бою щодня. Але аналітики зазначили, що "війна росії в Україні набагато кривавіша".

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Втрати росіян колосальні навіть якщо не рахувати дані Генштабу

Навіть згідно з найменшими підрахунками британської, естонської та американської розвідок, в середньому росія втрачає у війні проти України близько 100 солдатів на день. Спецслужби цих країн скромно вважають, що ЗСУ ліквідували щонайменше 15 тисяч російських військовослужбовців.

Верхню планку приблизних втрат російської армії наприкінці червня озвучував міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який заявив, що ЗСУ ліквідували близько 25 тисяч росіян. Хоча станом на 27 липня Генштаб ЗСУ наводить значно вищі цифри – кількість убитих росіян перевищує 40 тисяч, що означало б у середньому майже 260 смертей в силах вторгнення щодня.

За моїми очікуваннями, ця війна перевершить за своєю смертоносністю інші великі європейські війни, без урахування світових, такі як франко-пруська війна 1870 – 1871 років,

– вважає Пол Пост з Університету Чикаго.

Що відомо про кількість поранених росіян

Кількість поранених російських військових оцінити вкрай складно, хоч це теж дуже важливо, оскільки "ефективність армії залежить не від того, скільки її солдатів загине, а від того, скільки з них вибуло з лав". Хоч варто зауважити, що не всі окупанти отримають важкі поранення, дехто одужує та повертається на фронт.

Зазвичай підрахунок ведуть, відстежуючи бодай якісь доступні дані з польових шпиталів ворога, оцінюючи запаси крові та інші показники медичної діяльності. Однак частіше аналітики озвучують цифри поранених, виходячи з припущення, що їхня кількість визначається певним прогнозованим співвідношенням щодо числа вбитих.

У такому випадку втрати російської армії в Україні набагато гірші, аніж співвідношення поранених та вбитих у нещодавніх сучасних конфліктах, де брали участь західні армії. Аналітики вважають, що воно приблизно відповідає втратам у найбільших війнах в історії людства:

Загалом усі експерти сходяться на думці, що у війні проти України росія втратила втричі більше поранених, аніж убитих. Це приблизно відповідає документам, які Україна захопила у першій фазі війни. Вони свідчили про втрати в 1-й танковій армії росіян станом на середину березня та виявляли співвідношення поранених до вбитих на рівні 3,4:1.

З часом західна зброя могла збільшити співвідношення поранених з вбитими до 4:1.

При цьому офіцерам, які очолюють армію, завдано особливого удару: вбито "тисячі" лейтенантів і "сотні" капітанів.

І хоч західні експерти важко вірять у цифри Генштабу, автори видання переконані, що саме такий масштаб втрат міг би пояснити, чому так багато російських батальйонів вкрай недоукомплектовані, чому просування агресора на Донбасі надзвичайно повільне і чому загарбницька армія зараз збирає резервні батальйони з добровольців по всій країні.

Додамо, що місця на російських кладовищах заповнені. Жителі росії вже скаржаться, що звичайних громадян немає де ховати, а на старих могилах їхніх рідних ховають загиблих у "спецоперації".

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