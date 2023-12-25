Тактична авіація росіян має складнощі: у ЗСУ застерегли від обстрілів стратегічної авіації
Російські військові продовжують атакувати Україну. І роблять це також на різдвяні свята. Так, 25 грудня ворог упродовж кількох годин бив "Шахедами". Але варто бути готовими й до ударів зі стратегічної авіації.
В ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк закликала українців не ігнорувати повітряні тривоги, передає 24 Канал. Вона наголосила, що ворог може завдавати ударів як з тактичної, так і зі стратегічної авіації.
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Ворог може прагнути зіпсувати свята
Передовсім Наталія Гуменюк звернулася до мешканців прифронтових територій. Вона закликала їх з усвідомленням поставитися до того, що ворог може посилити свою бойову активність та обстріли.
Якщо є така можливість, все ж таки виїхати, не зіпсувати собі свята і зберегти свої життя. Якщо нема можливості виїхати, ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Вони далеко не навчальні, вони критично попереджають про небезпеку,
– закликала Гуменюк.
Водночас вона зауважила, що окупанти можуть компенсувати довготривалу незалученість ракетоносіїв з моря. Для цього російські загарбники можуть завдавати ударів як з тактичної, так і зі стратегічної авіації.
Оскільки ми бачимо, що тактична авіація має складнощі з застосуванням, отже можуть бути застосовані ракети повітряного базування як тактичної, так і стратегічної авіації. Нікого не хочу лякати, але усвідомлювати цю небезпеку необхідно,
– зазначила вона.
Росіяни на Різдво атакували "Шахедами" і ракетами
- Як зазначили Повітряні сили, у ніч проти 25 грудня російські військові запустили відразу 31 "Шахед" з районів Чауди та Балаклави. Також для атаки ворог використав дві авіаційні ракети.
- У результаті протиповітряного бою сили та засоби Повітряних сил і Сил оборони знищили 28 дронів-камікадзе. Їх збили у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Миколаївської областей.
- Також окупанти били керованою авіаційною ракетою Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві вдалося знищити нашим оборонцям неба.