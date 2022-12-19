Не відкидаємо, що росіяни можуть оголосити загальну мобілізацію, – Данілов

У РНБО не виключають сценарій, що росіяни можуть оголосити загальну мобілізацію. Українські захисники готуються до різних сценаріїв.

Росіяни можуть намагатись посилити позиції, які є сьогодні. Україна розуміє, що це може відбутись. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Може бути загальна мобілізація

Данілов не відкидає варіант, що росіяни оголосять загальну мобілізацію. Тоді буде знищено багато їхніх громадян.

Для чого? Для того, щоб у них не було якихось неприємностей на їхній території. Тому що люди, яких вони сюди відправляють, повертаються у зовсім іншому стані фізичному,

– сказав секретар РНБО.

Він додав, українці розуміють, за що воюють – за свою країну, дітей та незалежність. Однак виникає питання, за що воюють росіяни. Данілов констатує, так у них побудовано суспільство – їх все "влаштовує", щоб не було.

Чи можуть росіяни зайти вглиб України

Так, Данілова запитали, чи можуть росіяни просунутись вглиб, якщо почнуть новий наступ. Чиновник вважає, що вони можуть мати бажання на все, що завгодно.

Тим часом сили оборони повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій, включно з Білоруссю та іншими територіями. Данілов підсумував, що ми готуємося.