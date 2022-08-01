Скільки часу треба росіянам, якщо захочуть повернути війська у Білорусь: оцінка ГУР

Армія лукашенка продовжує військові навчання біля України, але без підтримки росіян нападати боїться. Розвідники оцінили, як швидко окупанти зможуть знову перекинути туди свої підрозділи.

білоруська армія не припиняє навчань поблизу українського кордону з метою стримання наших військ в цій зоні. Про активний наступ наразі не йдеться – друзі окупантів віддали свою територію у повне розпорядження ворога, але йти на смерть без його підтримки бояться.

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Скільки часу потрібно росіянам для перекидання своїх сил у білорусь

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що дуже оперативно перекинути свої підрозділи у білорусь росіяни можуть, така ймовірність існує і її потрібно враховувати.

Російські війська відступили з північних регіонів України в березні і знову з'явилися на Донбасі за два тижні. Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі за два – три тижні, якщо їм знадобиться, – сказав він.

Скібіцький додав, що під час навчань щодо повномасштабного вторгнення в Україну окупанти тренувалися швидко перекидати свої сили з одного напрямку на інший.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що наразі немає ознак того, що білоруська армія активно готується до наступальних дій. Сам лукашенко також заявляв, що допомога його армії росіянам не потрібна.

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