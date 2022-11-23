"Жест доброї волі" з Енергодара зараз дуже ймовірний, – експерт назвав передумови
На Південному напрямку росіяни будують лінію оборони, щоб утримувати території взимку. Проте вони можуть відступити з Енергодара й створити над містом безпольотну зону.
Про це для 24 каналу розповів Іван Ступак – експерт Українського інституту майбутнього та колишній працівник СБУ.
До теми Окупанти напередодні обстріляли територію ЗАЕС: що пошкодили та наскільки це небезпечно
"Найближчим часом дуже ймовірний "жест доброї волі" в Енергодара. Розганяють цю історію російські телеграм-канали, які пов'язані з вагнерівцями. Нагадаю, що вони зараз стали дуже потужними, розпіареними, мають свої ділові центри", – зазначив Ступак.
"Це буде перемогою для України"
Експерт розповів про останні заяви ворога. Зокрема, федеральне агентство новин, яке у власності Євгєнія Пригожина, повідомило, що Енергодар та Запорізьку АЕС передадуть під керування МАГАТЕ. Вони заявили – буде приблизно радіус від 10 до 40 кілометрів безпольотна зона, де не перебуватимуть ні українські, ні російські військові.
У будь-якому випадку, для нас це буде великою перемогою. Не обстрілюватиметься Дніпропетровська та Запорізька області. Цього можна очікувати вже найближчим часом, – розповів Ступак.
Зверніть увагу – Іван Ступак розповів про ймовірний відступ росіян на Запоріжжі: дивіться відео
Що відбувається в Енергодарі: останні новини
- Окупанти обстрілювали ЗАЕС 19 та 20 листопада. Генеральний директор Рафаель Гроссі розповів, що це була наймасштабніша атака з початку окупації.
- Окупанти вже вчетверте міняють в Енергодарі так звану владу. Наразі вони призначили нового тимчасового виконувача обов'язків мера – Євгена Балицького.
- Росіяни в Енергодарі обікрали церкву ПЦУ. Заявили, що нібито врятували цінні ікони.