Полковник Британії відповів, чи може Росія піти у новий масштабний наступ

Окупанти нещодавно здійснили спробу наступу на Півдні – у Запорізькій області, але українські сили зупинили просування ворога. Проте не можна виключати, що росіяни можуть знову спробувати просуватись.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що Росія намагалася сконцентрувати свої сили. Однак для ведення танкової або загальновійськової війни потрібне серйозніше підготування.

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Російське військо погано навчене

Геміш де Бреттон-Гордон зауважив, що йому свого часу для того, щоб навчити свій полк, було потрібно пів року. Росіяни ж витрачають усього кілька днів або тижнів на підготування таких сил, і тому вони не ефективні.

Сьогодні, коли армія України гарно організована та має можливості, вона зуміла відбити ці сили і не дати їм просунутися. Не думаю, що у них є перспективи в майбутньому,

– наголосив полковник армії Великої Британії у відставці.

Ходять розмови, що Росія, імовірно, накопичує сили для того, щоб здійснити масштабний наступ. Однак ця інформація, як він припустив, розповсюджується самими росіянами.

Зверніть увагу! За даними Інституту вивчення війни, Росія навесні та влітку 2025 року може розпочати новий великий наступ на кількох ділянках фронту. Вона активізувала свої дії, зокрема, на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках, але не має достатньо сил для наступу на великі міста.

Україна має гарну розвідувальну картину того, що намагаються зробити росіяни. Якщо вони здійснять спроби накопичити сили, оскільки вони погано навчені, то, за словами Геміш де Бреттон-Гордон, навряд чи будуть ефективними. І скоріш за все будуть ліквідовані, як це нещодавно відбулось під час спроб росіян атакувати на Півдні.

Нагадаємо, що противник 16 квітня спробував наступати на Півдні України – біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки в Запорізькій області.

Ворог просувався у кількості менше ніж 320 осіб особового складу, а також залучив 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багів. Однак українські захисники спочатку уразили російську бойову техніку, а потім завдали вогневого ураження по штурмовиках, внаслідок чого було знищено 29 одиниць бойової техніки противника та 140 осіб особового складу, а також три танки.