Ворог, ймовірно, посилить атаки: як Росія може використати час до прибуття допомоги США

Останнім часом Росія перебувала у стратегічно кращій позиції через зволікання з ухваленням допомоги Україні, однак Конгрес США нарешті ухвалив потрібне рішення. Тепер агресорка може скористатись часом до прибуття допомоги для посилення атак.

Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що росіяни можуть використати час до прибуття американської допомоги для того, аби посилити атаки. Конгрес ухвалив надання допомоги, тепер законопроєкт має схвалити Сенат і підписати президент США Джо Байден.

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Україна зможе стабілізувати фронт

Допомога від США почне впливати на ситуацію на фронті протягом кількох тижнів. Ймовірно, до цього часу ситуація може погіршуватись, особливо якщо ворожа армія активізується.

Аналітики вважають, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні. поки очікуватимуть безпекової допомоги від США. Водночас ця допомога дозволить Україні стабілізувати фронт та призупинити російський наступ за умови швидкого надходження траншу.

Загроза оперативно значущого російського прориву в найближчі тижні залишається, хоча українське командування, можливо, матиме більшу свободу дій, беручи на себе короткострокові ризики, пов'язані з вичерпуванням запасів, щоб запобігти цьому, якщо воно буде впевнене в тому, що незабаром надійдуть нові запаси матеріальних засобів,

– мовиться у звіті.

Найближчими тижнями росіяни, ймовірно, активізуються на фронті, будуть активно завдавати ракетних ударів та атакуватимуть дронами.

Росіяни навряд чи досягнуть прориву

Крім того, російські війська продовжують інтенсивні атаки у деяких районах. Вони намагаються використати аномально суху весняну погоду.

Водночас загарбники досягли лише тактичних успіхів за останні пів року й навряд чи зможуть досягти прориву, який би зруйнував лінію фронту.

Проте загарбники все ще можуть досягти оперативних успіхів протягом найближчих тижнів, віддаючи перевагу тим ділянкам фронту, де українська оборона виглядає нестабільною, зокрема, на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська перебувають в межах досяжності оперативно значущих цілей, як біля Часового Яру.

До червня 2024 року Україна, ймовірно, матиме значно кращу оперативну позицію, попри затримки з прибуттям допомоги на фронт. Російське військове командування, ймовірно, розгляне можливість внесення суттєвих змін до широкомасштабної наступальної операції, яка мала б розпочатись влітку.

Конгрес ухвалив рішення про допомогу Україні