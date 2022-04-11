Росіяни можуть спробувати штурмувати Дніпро з Ізюма, – Пентагон

У міноборони США припускають, що росіяни можуть здійснити наступ з Ізюма на Дніпро, аби спробувати захопити місто. Щоправда, наші оборонці цього не допустять.

Американська розвідка підтверджує скупчення російських підрозділів у самому Ізюмі та його околицях. Цю інформацію у Пентагоні опублікували, посилаючись на неназваних високопосадовців США.

Важливо На Харківщині ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та окупантів

Техніку накопичують для ймовірного наступу на Південь та південний Схід. Попередили, що контроль над Ізюмом дозволить росіянам перейти в наступ на Дніпро.

Насправді наші військові розбили колону росіян

Українські військові дають відсіч російським окупантам біля Ізюма. Наприклад, вночі 10 квітня знищили велику колону техніки ворога, яка їхала у напрямку міста.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов наголошував, що ЗСУ міцно тримають оборону Харкова, й повністю володіють ситуацією. Тому немає підстав для масової евакуації жителів.

Можна зробити висновок, що окупанти навряд чи захоплять Ізюм, аби просуватись далі. Тому панікувати не слід.

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