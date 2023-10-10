Можуть вдатися до масованих атак: яку тактику обстрілів застосовують росіяни

Російські окупанти не припиняють своїх терористичних атак по території України. Під постійним вогнем прифронтові області. Зокрема, останній час ворог б'є по Одещині.

Так, з початку жовтня росіяни використали 100 "Шахедів" для нанесення ударів по Одеській області. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Те, що б'ють ближче до території вздовж лінії фронту – це правда, але це було завжди. І там вони б'ють іншими засобами ураження – реактивною артилерією, системами залпового вогню, ствольною артилерією, С-300, перелаштованими на удари по поверхні та іншими", – зазначив він.

Використовують окупанти і надзвукові протикорабельні ракети "Онікс". Це все елементи комплексного терору для знищення інфраструктури.

Спроможності росіян

Для своїх атак по території України російські окупанти використовували крилаті ракети повітряного базування Х-101/555. Востаннє вони запускали їх, за словами Коваленка, у вересні – тоді було використано більше 40 одиниць.

"Це свідчить про те, що у них відбувається накопичення лише за рахунок власного виробництва від 30 до 40 цих ракет", – зазначив він.

Олександр Коваленко про обстріли Росією території України: дивитись відео

Росіяни можуть вдаватися до масованих атак, але неоднотипними засобами ураження. Наприклад, окупанти можуть запускати крилаті ракети морського та авіаційного базування, доповнювати атаки ракетами Х-22, дронами та іншими засобами.

"Це пов'язано з проблемою з носіями. Вони не можуть одночасно зібрати носії, наприклад КРМБ "Калібр". Друге – авіація, яка має певні обмеження. Ту-96МС може взяти на борт від 2 до 4 ракет Х-101/555. Коли беруть більше або загальну кількість до 8 ракет – відбувається перенавантаження планеру і може виникнути непередбачувана ситуація через знос літаків", – пояснив військово-політичний оглядач.

Тактика обстрілів

Для нанесення своїх ударів росіяни умовно пристрілюються, відзначив Олександр Коваленко. Так, наприклад, вони вже визначили траєкторії та маршрут за якими можна бити по Одеській області і максимально перенавантажувати українську систему ППО.

"Що стосується інших регіонів – росіянам треба пристрілюватися, щоб прокласти траєкторію. Деякий час будуть експериментувати, а коли доведуть до абсолюту, розпочнуть серйозні нанесення ударів", – додав він.

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