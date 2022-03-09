Росіяни можуть використати 800 людей із невизнаного Придністров'я, – Генштаб ЗСУ

Україна продовжує героїчно протистояти ворожим військам. Тож, як запевняють у Генштабі ЗСУ, Росія намагатиметься всіляко поповнювати свої лави.

У черговому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що Росія може залучити до війни 800 людей із невизнаного Придністров'я.

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Окупанти можуть використати у війні проти України військовослужбовців з Придністров'я. За попередніми даними, мовиться про 800 вояків невизнаної республіки. Але, запевняють у Генштабі, їхній морально-психологічний стан залишається на низькому рівні.

Також уже фіксують випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів Росії. Це робиться для того, щоб поповнити резерви армії окупанта.

Крім того, у Генштабі зазначають, що серед особового складу окупаційних військ починають ширитися панічні настрої. Вони пов'язані зі значними втратами як живої сили, так і техніки.

Натомість українців закликають довіряти лише перевіреним джерелам, не панікувати, а також продовжувати чинити тотальний спротив ворожим силам!

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