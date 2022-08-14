росіяни можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донеччини: ISW назвав причини

російські окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області, щоб відволікти Збройні сили України від контрнаступальних дій на Півдні.

ISW пояснили маневри росіян

Скоріш за все, росіяни згорнули наступальні дії на схід від Сіверська. Таке припущення зробили аналітики Інституту вивчення війни.

Увага На Херсонщині в росіян не залишилося мостів, якими можна перекинути техніку та зброю, – ISW

Так, з 6 серпня ворог проводив обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.

росіяни бояться наступу ЗСУ на Півдні

Однак уже з 11 серпня російські сили збільшили кількість обмежених наземних атак у Сіверському районі.

Ці удари, поряд з триваючими атаками в напрямку Бахмута, таким чином російська армія намагалась відвернути українську техніку і особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ,

– йдеться у повідомленні ISW.

Тобто, росіяни хочуть завадити ефективним контратакам українських захисників на Півдні й, можливо, створити умови для переходу в контрнаступ.

ЗСУ розгромили опорні пункти ворога на Півдні: коротко

Українська армійська авіація 13 серпня двічі вдарила по опорних пунктах окупантів в Баштанському районі.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою ЗСУ.

Окупанти продовжують вести бойові дії на займаному рубежі, надаючи перевагу ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам.

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