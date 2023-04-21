Росіяни впритул наблизились до траси на Бахмут: оперативне зведення від Світана

Російські війська на відстань до 300 метрів наблизились до траси Костянтинівка – Бахмут. Однак це не головна логістична артерія нашого угруповання у "фортеці".

Про це в щоденному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. У США здивовані, адже прогнозували, що Бахмут упаде ще в січні, а він тримається й досі.

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Росіяни біля траси на Бахмут

Світан зазначив, що до траси з Костянтинівки на Бахмут росіяни прориваються кілька місяців. Насправді це не логістичний шлях, а рубіж оборони. Уздовж траси є й танки, які працюють, як вогневі точки. Крім того, цю територію можна контролювати з Часового Яру.

Наші батареї з Часового Яру відпрацюють по тих оборонних пунктах, які росіяни зараз зробили. Відіб'ють, якщо це взагалі потрібно буде. Постачання гарнізону відбувається іншими трасами, трохи північніше, ближче до Хромового,

– зауважив військовий експерт.

Отже, оперативне оточення нашому угрупованню в Бахмуті не загрожує, а отже там і надалі буде відбуватись оборона.

Російська бомба в Бєлгороді

Увечері 20 квітня ефектна "бавовна" завітала в російський Бєлгород. Тільки от це саме російська бомба впала з російського літака біля житлових кварталів. Вона призначалась Харкову. Це бомба вагою 500 кілограмів. Таких бомб тисячі на озброєнні й російської, й української армій, бо це спадок СРСР.

"Цю бомбу слід скидати над об'єктом. Залітати своїми літаками за лінію фронту росіяни не можуть, бо в нас потужна система ППО. Тож, вони придумали обвіси, аби бомба стала схожою на американський JDAM. Ця авіабомба підвішується до літака, наприклад, до Су-34", – наголосив льотчик-інструктор.

Нещодавно така ж бомба впала й у Донецьку. Вона має багато технічних дефектів, коли під час планування від неї відвалюються "крильця" й вона просто падає. Утім у цьому випадку Бєлгороду, на жаль, пощастило, адже наслідки від вибуху могли бути набагато приємнішими для нас.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Вступ України в НАТО

Також 20 квітня в Україну з неанонсованим візитом завітав Єнс Столтенберг. Очевидно, Україну вже за рік можна очікувати в НАТО. Є приклад Фінляндії, якій для вступу в Альянс знадобився рік. Швеція теж там буде. Нам треба зробити все можливе, щоб стати членом НАТО.

За рік ми точно знищимо російську армію на території України й вийдемо на державні кордони. Поки цей момент не дозволяє нам розраховувати на вступ у НАТО, але він буде нівельований. Повноцінний вступ у НАТО може припинити подальші бойові дії,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Нам не треба війська НАТО. Головне – це ядерна парасолька від НАТО, аби Росія навіть не думала ще раз воювати з Україною. Для цього можна навіть розмістити приблизно 100 ядерних зарядів на території України. Це буде найкращим захистом.

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