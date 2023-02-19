Росія стягує авіацію до кордонів: генерал-лейтенант назвав ситуацію дуже серйозною

З'явилася інформація, що росіяни накопичують військову авіацію неподалік кордону. Українські військові знають про її можливе застосування і готують оборонні сили для цього.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. Він наголосив, що ситуація справді серйозна, однак в Генштабі про неї знають.

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Романенко переконаний, що накопичення російських літаків поблизу українського кордону – це посилення можливостей ворога в завдаванні авіаційних ударів, у використанні винищувачів на лінії зіткнення.

Генерал-лейтенант припустив, що росіяни можуть піти за таким сценарієм при застосуванні стратегічного резерву 150 – 200 тисяч військових, який вони зараз готують.

Це дуже серйозна загроза. Наш Генштаб це знає, має на увазі, опрацьовуються відповідні заходи,

– додав військовий.

ЗСУ готуються

За словами Романенка, впевнено сказати про застосування цієї авіації на кордонах не можна, однак українські військові мають бути готові. ЗСУ завжди пропрацьовують найгірший варіант сценарію.

Ще раніше росіяни хотіли перехопити перевагу в повітрі, але досі цього не досягли. Зараз українські військові проводять серйозну підготовку, розглядають всі можливі варіанти, резюмував Романенко.

Романенко про російську авіацію на кордонах: дивитись відео

Українська розвідка про накопичення авіації росіян