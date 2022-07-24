Окупанти безуспішно спробували встановити контроль над Богородичним
24 липня 2022 , 20:10Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти 24 липня знову штурмували Богородичне, що на Донеччині. Вони намагались встановити контроль над населеним пунктом.
Однак жодного успіху загарбники не мали. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
До теми ЗСУ відбили штурм ворога біля Верхньокам'янки, Верхньокам'янського та Білогорівки
На Донбасі – сильні обстріли
- Крім того, на Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали райони Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного.
- Біля Краматорська росіяни зі ствольної та реактивної артилерії гатили по населених пунктах Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська біля Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.
Ворог хоче захопити Вуглегірську ТЕС
Окупанти знову здійснювали недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Росіяни відійшли з втратами.
Загарбники втрачають особовий склад, але намагаються встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також жорсткі бої йдуть у напрямку Роти – Семигір'я.
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