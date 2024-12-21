Росіяни хотіли прорватися до Херсона: полковник запасу назвав головну помилку ворога

Зранку 20 грудня російські окупанти намагалися штурмувати Херсон та форсувати Дніпро, однак ЗСУ дали відсіч ворогу. Загарбники робили спробу вийти на правий берег Дніпра у районі Антонівського мосту.

Українська розвідка зафіксувала це ще з Олешок при форсуванні річки Конка. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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"Ця річка маленька, йде паралельно Дніпру зі східного берега. Тобто спочатку один міст через Конку, потім – другий, Антонівський міст. Намагались під прикриттям цих мостів форсувати Дніпро. Були відстежені ще при виході з Олешок, накриті артилерійським вогнем, як тільки вони дістали до певної дальності", – сказав він.

Були затоплені російські човни та пошкоджені плавзасоби, техніка повітряно-десантних військ. Росіяни намагались просунутись на Дніпро, але спроба була зупинена.

Операція ворога провалилась на старті

Роман Світан зазначив, що окупантів вдалося зупинити, тому що зараз є повний контроль цього напрямку. Там, найімовірніше, розгорнуті українські зенітно-ракетні комплекси. Можливо, використовуються або NASAMS з AIM-120, або IRIS-T SLM чи IRIS-T SLS.

Прикриття було серйозне у режимі ППО. Не дали можливості російській авіації підійти. Тому ця російська операція зазнала поразки на старті. Я завжди говорю, що будь-яка операція, пов'язана, наприклад, з форсуванням таких широких річок, без підтримки авіації, приречена на провал,

– пояснив військовий експерт.

За словами полковника запасу, українське форсування Дніпра буде лише після того, як Сили оборони отримають достатню кількість авіації та засобів ураження. Також ЗРК NASAMS чи IRIS-T для того, щоб, зокрема, прикривати ці напрямки.