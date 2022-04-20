Росіяни намагалися провести повітряну розвідку на Півдні: їм завадили ЗСУ

20 квітня 2022 , 16:02
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Російські окупанти хотіли з повітря розвідати ситуацію у Миколаївській та Херсонській областях. Однак їхній намір не вдався.

Для розвідки ворог використав 2 дрони. Їх збили Збройні Сили України.

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Ворог намагався попередньо провести повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Влучно і чітко нашими підрозділами було знищено 2 повітряні розвідники типу "Елерон",
– мовиться у повідомленні.

До речі, за ніч 20 квітня українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали 11 ударів по ворожих позиціях.

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Автор: Софія Мінджоса