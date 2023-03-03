Фейком про "ДРГ" росіяни намагалися відвернути увагу від дечого важливішого

Рубрика "Щось пішло не так". Роспропаганда на федеральному рівні почала активно гнати хвилю про нібито вторгнення української армії на територію Росії.

Що росіяни намагалися приховати

Спершу заявили про захоплення заручників "української ДРГ" чисельністю 40 – 50 осіб у селі Сушани Брянської області, що за 1,5 кілометра від кордону з Чернігівською областю.

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Потім поширили вкид про заручників та "ДРГ" у селі Любечани Брянської області, що впритул до кордону.

"Йде бій!". Перше питання – щоб що? Навіщо "українським ДРГ" вриватися у глухі російські села? Яке завдання вирішується? Подивіться на карту – це справжнісінька діра. Там, напевно, ще недобитих солдатів вермахту в лісах можна знайти. Навіть якби українська армія вирішила захопити ці села, у Росії це ніхто б не помітив пару тижнів.

Не дивно, що влада Брянської області почала цей маразм яро спростовувати! То до чого це все?

Перша асоціація – адаптований Будьоновськ. Кремлю потрібно залякати свій плебс, щоб одержати нові важелі для мобілізації.

Друга раціональна думка – залякати західних партнерів. Показати, що українці можуть влаштувати щось жахливе, ще й "західною зброєю".

Третя раціональна думка: боротьба з ДРГ – це опція ФСБ, а ось захист від БПЛА – це армія. На тлі безладного захоплення сіл "українськими ДРГ" меркнуть новини про незрозумілі атаки з повітря.

Четверта думка – черговий провал з російськими мобілізованими. Інцидентів з жертвами – маса. Якийсь гурт російських солдатів міг відзначитися зі зброєю, а тепер це намагаються розіграти як "українську ДРГ".

Україна не має жодної причини вриватися в цю глушину. У Росії є безліч причин влаштувати інсценування або замаскувати якийсь інцидент. Враховуючи заяву громадянської влади регіону, яка могли бути просто не в курсі задуму, швидше за все, може мовитися про нещадний креатив на рівні російських силовиків одного з відомств.