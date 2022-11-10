Війська Росії хотіли випробувати ядерну торпеду, але не змогли, – CNN

Сполучені Штати зафіксували, що кораблі військово-морських сил готувалися до можливого випробування ядерної торпеди. Однак завадили цьому технічні проблеми.

Про це анонімно повідомив високопоставлений американський чиновник. Він зазначив, що серед кораблів був підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород", який здатний запускати безпілотні підводні апарати такі як ракета "Посейдон".

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Вплив санкцій

Проте минулого тижня кораблі залишили зону випробувань в Арктичному морі й нічого не зробили. Вони повернулися у порт.

Це можна розглядати як частину більшої картини та нещодавньої військової практики Росії, яка відправляє в Україну погано навчені війська. Російська військова промисловість переживає важкі часи й ми також бачимо, що санкції Заходу щодо високотехнологічних військових товарів мають ефект і повинні тривати, – сказав західний дипломат.

Можуть відновити випробування

У США вважають, що Росія може повторно спробувати випробувати торпеду "Посейдон", яка має ядерний двигун, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Однак води Арктики незабаром почнуть замерзати.

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