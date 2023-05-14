Росіяни намагалися виявити українську ППО: у Києві розповіли про наслідки нічних атак

14 травня 2023, 06:26
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Джерело:

КМВА

У ніч проти 14 травня по всій Україні двічі лунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти намагалися атакували Київ дронами-розвідниками.

Про наслідки розповів начальник КМВА Сергій Попко. Це була сьома повітряна атака на столицю з початку травня.

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Наслідки у Києві нічних атак Росії

За попередньою інформацією, до опівночі окупанти запустили у повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники. Ймовірно, для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку столиці, були знищені на дальніх підступах.

За словами Попка, після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Однак у повітряному просторі навколо Києва таких крилатих ракет зафіксовано не було.

За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги,
– наголосив глава КМВА.

Атаки України 14 травня: що відомо

  • Росія проти ночі 14 травня вкотре атакувала Тернопільську область. Як зазначив міський голова Сергій Надал, нашим силам ППО вдалося відбити атаку ворога. Наразі на місці падіння уламків ракет працюють фахівці.
  • Відомо, що приблизно о 5 ранку на Тернопільщині пролунали вибухи. Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив у соцмережах, що "ППО працює по цілях".
  • Після масштабної тривоги в Україні ввечері 13 травня є влучання у Тернополі – двоє людей травмовані. Вони отримали осколкові поранення і їх з опіками госпіталізували.
  • Також є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.
  • Загалом протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 
  • Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає. Окупанти цілились по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань.

Автор: Софія Ковнір