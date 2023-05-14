Росіяни намагалися виявити українську ППО: у Києві розповіли про наслідки нічних атак
Джерело:КМВА
У ніч проти 14 травня по всій Україні двічі лунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти намагалися атакували Київ дронами-розвідниками.
Про наслідки розповів начальник КМВА Сергій Попко. Це була сьома повітряна атака на столицю з початку травня.
Важливо На місці падіння уламків – спеціалісти: мер Тернополя заявив про відбиття нової ракетної атаки
Наслідки у Києві нічних атак Росії
За попередньою інформацією, до опівночі окупанти запустили у повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники. Ймовірно, для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку столиці, були знищені на дальніх підступах.
За словами Попка, після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Однак у повітряному просторі навколо Києва таких крилатих ракет зафіксовано не було.
За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги,
– наголосив глава КМВА.
Атаки України 14 травня: що відомо
- Росія проти ночі 14 травня вкотре атакувала Тернопільську область. Як зазначив міський голова Сергій Надал, нашим силам ППО вдалося відбити атаку ворога. Наразі на місці падіння уламків ракет працюють фахівці.
- Відомо, що приблизно о 5 ранку на Тернопільщині пролунали вибухи. Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив у соцмережах, що "ППО працює по цілях".
- Після масштабної тривоги в Україні ввечері 13 травня є влучання у Тернополі – двоє людей травмовані. Вони отримали осколкові поранення і їх з опіками госпіталізували.
- Також є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.
- Загалом протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає. Окупанти цілились по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань.