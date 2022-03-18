Росіяни намагаються наростити угруповання військ у напрямку на Київ

Російські загарбники намагаються наростити угруповань військ у напрямку на українську столицю. Туди перекидають незлагоджені та небоєздатні підрозділи з інших округів.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про ситуацію з російським вторгненням станом на 18 березня, 12:00.

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Росіяни пробують наростити війська у напрямку на Київ

Ворог намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ,

– повідомили в Генштабі.

Там уточнили, що загарбники хочуть зробити це завдяки переміщенню незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.

Підступи до Києва – на надійному замку

Командувач оборони Києва 17 березня перевірив ситуацію на північно-західних підступах до столиці. Вже понад 12 діб ворог безрезультатно намагається прорвати оборону наших військових на цьому напрямку. Запеклі бої з окупантами тривають там як вдень, так і вночі. Російські загарбники зазнають великих втрат у техніці та живій силі.

Генерал-полковник запевнив, що підступи до Києва – на надійному замку, росіяни туди не пройдуть.

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