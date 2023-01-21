Ворог відчутно активізувався: у ЗСУ розповіли про бої на південних напрямках

Росіяни посилили активність поблизу Василівки, Оріхова, Малинівки у Запорізькій області. Захисники відбивають спроби наступу загарбників.

Про це для 24 Каналу розповів керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

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"Є невеликі групи ворога, які діють на окремих напрямках, щоб здобути тактичні переваги й покращити своє розташування. Ці спроби противника контролюємо і відбиваємо. Росіяни не досягли успіху. Водночас ситуація дійсно складна й можливі певні загострення", – повідомив речник.

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Росіяни під вогневим контролем

Загарбники досі контролюють Кінбурнську косу у Миколаївській області. За словами Єріна, її звільнення є найбільш доцільними у випадку повної деокупації лівого берега. Він зазначив, що потрібен сухопутний коридор і підтримка території через сухопутні шляхи сполучення.

Водночас наші засоби ураження тримають ворога під вогневим контролем і, звичайно, окупанти намагаються атакувати й завдавати ударів, але наші війська проводять заходи контрбатарейної боротьби й також уражають противника, – розповів Єрін.

Він сказав, що українські військові знищують техніку, живу силу та склади боєприпасів. Зокрема, нещодавно на Херсонщині та Запоріжжі ліквідували кілька складів ворога.

"З цим можна пов'язати зменшення активності ворога під час нічних обстрілів", – додав Єрін.

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