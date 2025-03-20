Росіяни намагаються малими групами прорватися через кордон Сумщини, – ЗСУ

У прикордонних районах Сумської області фіксують спроби прориву російських диверсійно-розвідувальних груп. Українські військові миттєво реагують на дії окупантів, та знищують ці групи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Івана Шевцова в етері телемарафону.

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Яка ситуація в прикордонні Сумщини

Шевцов розповів, що російські війська намагаються малими групами прорватися через кордон в Сумській області.

Це більше схоже на розвідувально-диверсійні групи, маленькими групами 2 – 3 військовослужбовця, ворог намагається заходити на певних напрямках,

– зазначив начальника пресслужби.

Він також додав, що ці групи окупантів оперативно знищуються. Також росіяни наразі не застосовують важку техніку для просування.

До слова, в ДПСУ розповіли, що росіяни намагаються закріпитися в районі сіл Новеньке та Журавка на півночі Сумщини. В планах ворога оточити українські підрозділи Сил оборони в Курській області.