Росіяни намагаються відновити наступ у районі Осокорівки в бік Кривого Рогу

Російські війська намагаються відновити наступальні дії у районі Осокорівки – в бік Кривого Рогу. Ворог намагається відновити втрачені позиції.

Тривають бої

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6 ранку 14 квітня.

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Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники відбили в окупантів ще один населений пункт на Херсонщині. Тепер село Осокорівка ​перебуває під контролем ЗСУ.

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