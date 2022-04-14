Росіяни намагаються відновити наступ у районі Осокорівки в бік Кривого Рогу
14 квітня 2022 , 08:03Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські війська намагаються відновити наступальні дії у районі Осокорівки – в бік Кривого Рогу. Ворог намагається відновити втрачені позиції.
Тривають бої
Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6 ранку 14 квітня.
Увага Росія посилює авіацію та артилерію біля українського кордону
Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники відбили в окупантів ще один населений пункт на Херсонщині. Тепер село Осокорівка перебуває під контролем ЗСУ.
Зверніть увагу – Зафіксували нові колони техніки Росії біля кордонів з Україною: дивитись відео