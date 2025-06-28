"Було багато маніпуляцій виборами": у ЄС розкрили нові методи боротьби з російською пропагандою

Росія та інші авторитарні режими не припиняють розповсюджувати пропаганду серед громадян Європи. Зокрема, втручатися у хід виборів та намагатися вливати на їхні результати.

Про це 24 Каналу розповів заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге, наголосивши на тому, як ЄС доводиться протидіяти зовнішньому втручанню. Також у Польщі було виявлено групу, підготовлену російською військовою розвідкою, яка намагалася вплинути на президентські вибори через поширення дезінформації та вербування.

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Випадки розслідуються

Берге вважає, що це тривала, масштабна та доволі ретельно організована кампанія, тому потрібно продовжувати боротьбу на всіх фронтах.

Існує багато способів і велика кількість інститутів, що залучені до цього процесу. У раді Європи ми випустили спеціальні рекомендації з боротьби з дезінформацією для усіх 46 держав-членів нашої організації,

– зазначив він.

Також, за словами заступника Генерального секретаря Ради Європи, є ефективна міжнародна конвенція з боротьби з кіберзлочинністю, яка напряму стосується цих питань.

Крім того, нещодавно було ухвалено перший міжнародний договір щодо штучного інтелекту, в якому підкреслюється необхідність дотримання прав людини, демократії та верховенства права.

Все це частина зусиль, що здійснюють європейські та міжнародні організації для протидії цим загрозам,

– підкреслив Берге.

Також залишаються ризики, які були, зокрема зафіксовані на виборах в Румунії щодо залучення TikTok.

Ці випадки, за словами заступника Генерального секретаря Ради Європи, розслідуються. В Румунії, наприклад, повідомлення про перший тур виборів були оперативно перевірені.

Також було багато маніпуляцій виборами та спроби втручання в різних країнах: Грузії, Молдові, Франції, Німеччині, Сполучених Штатах Америки та інших,

– наголосив Бьорн Берге.

Він додав, що зараз у ЄС є усвідомлення, що відбувається, та розуміння, як виявляти такі ситуації та як на них реагувати.

Нагадаємо, що на президентських виборах у Румунії у листопаді 2024 року в першому турі несподівано здобув перемогу маловідомий раніше проросійський кандидат Келін Джорджеску. Посісти перше місце йому допомогла скоординована кампанія через соцмережі, зокрема TikTok.

Ця ситуація змусила чинну румунську владу звернутися до Єврокомісії щодо розслідування ролі TikTok у президентських виборах.