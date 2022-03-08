Росіяни намагаються втримати Бучу і відвели мотопіхотну бригаду для відновлення боєздатності
8 березня 2022 , 13:47Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У планах російських окупантів захопити Київ, однак на захист столиці стали маленькі міста, як Буча. Там українська армія відбиває підступну атаку ворога.
Ситуація у Бучанському районі залишається складною
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російський ворог намагається утримати за собою окуповану Бучу. Місто знову було під масованим артобстрілом росіян.
Це важливо Ворог намагається продовжити наступ на Запоріжжя й Дніпро та захопити Маріуполь
Російська армія має багато втрат на всіх напрямках свого цинічного наступу. Тому мотопіхотну бригаду противника відвели на відновлення боєздатності.
Ситуація у Бучанському районі Київщини залишається складною.
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