Росіяни намагаються втримати Бучу і відвели мотопіхотну бригаду для відновлення боєздатності

У планах російських окупантів захопити Київ, однак на захист столиці стали маленькі міста, як Буча. Там українська армія відбиває підступну атаку ворога.

Ситуація у Бучанському районі залишається складною

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російський ворог намагається утримати за собою окуповану Бучу. Місто знову було під масованим артобстрілом росіян.

Це важливо Ворог намагається продовжити наступ на Запоріжжя й Дніпро та захопити Маріуполь

Російська армія має багато втрат на всіх напрямках свого цинічного наступу. Тому мотопіхотну бригаду противника відвели на відновлення боєздатності.

Ситуація у Бучанському районі Київщини залишається складною.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!