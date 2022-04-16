Росіяни намагаються втримувати позиції в районі Харкова та в напрямку Ізюма

На Харківщині тримають активні бої з російськими окупантами. Ворог намагається втримати зайняті позиції та укріпити свої сили.

Хоробрі воїни ЗСУ продовжують бити російських окупантів та не дають їм активно просуватися Україною. На Сході тримають жорсткі бої, ворог зосередив там свої сили для отримання повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

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Ізюмський напрямок

На Харківщині окупанти наразі хочуть утримати свої позиції. Ворог розташувався у районі Сухої Кам’янки, Сулигівки, Бражківки, Малої Комишувахи та Андріївки.

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