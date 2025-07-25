Росіяни намагаються захопити Кам’янське, а ДРГ спробувала зайти в Степногірськ, – Волошин
- Росіяни намагаються захопити Кам'янське та посилюють штурмові дії на Придніпровському напрямку.
- Диверсійно-розвідувальна група Росії намагалася проникнути в Степногірськ.
- Гуляйпільський напрямок залишається під загрозою, російські війська перегруповуються і можуть відновити бойові дії.
На Придніпровському напрямку російська армія намагається проводити штурмові дії. Противник зосередив там велику кількість живої сили. Це найактивніший напрямок під контролем Сил оборони Півдня України.
Про це пише 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
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Де найбільше намагаються тиснути росіяни на фронті?
Лише на Придніпровському напрямку українські захисники відбили 5 боєзіткнень. Також непростою є ситуація на Оріхівському напрямку, зокрема біля населеного пункту Кам'янське. Російські окупанти прагнуть захопити його та закріпити свої позиції.
Росіяни кілька місяців поспіль штурмували Кам'янське. Населений пункт фактично знищений, як і укриття та позиції ЗСУ. Українці зберігають позиції на північній околиці. Однак постійні обстріли з боку Росії не припиняються, зокрема з авіації.
Також ворог відправив свою диверсійно-розвідувальну групу в Степногірськ. Це місто росіяни давно масовано обстрілюють та, ймовірно, розглядають його як свою потенційну наступну ціль. Окупанти можуть ховатися в багатоповерхівках та укриттях.
Сили оборони України завадили цій спробі, вона виявилася невдала – всіх ми знищили, тих, хто намагався туди підійти,
– зазначив речник.
Владислав Волошин також додав, що на позиціях Сил оборони Півдня спостерігається стабільна ситуація з обстрілами – ворог все ще завдає ударів
Під прицілом окупантів залишається Гуляйпільський напрямок. Там противник проводить перегрупування сил і засобів. Військові прогнозують, що росіяни на цьому напрямку можуть відновити активні бойові дії.