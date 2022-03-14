Росіяни намагаються захопити українські населені пункти поблизу міста Ізюм, – Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують наступальну операцію проти України. Тим часом українські захисники вже 19-ту добу героїчно протистоять загарбнику.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські вороги посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі.

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Окупанти роблять спроби заволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон,

– мовиться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що українські захисники демонструють масові приклади героїзму, відваги та високого професіоналізму. Вони успішно знищують війська противника.

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