Росіяни завдали ракетного удару по військовому об'єкту під Дніпром
24 березня 2022 , 23:57Читать новость на русском
Джерело:Повітряне командування "Схід"
Окупанти атакували військовий об'єкт у Дніпропетровській області. Інформацію про ракетний удар офіційно підтвердили українські захисники.
Про це пізно ввечері 24 березня повідомили на фейсбук-сторінці Повітряного командування "Схід". Відповідний допис там опублікували о 23:47.
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Чи є жертви або поранені – невідомо
Поки що невідомо, якими є наслідки ворожої атаки по об'єкту на Дніпропетровщині. Інформацію про це наразі ще уточнюють, пояснили у ЗСУ.Зверніть увагу! Перед цим о 22:36 по всій області оголосили повітряну тривогу. Сирени, які сповіщали про відбій, зазвучали аж перед північчю.
Подробиці від ДСНС
- Згодом у ДСНС уточнили, що ракетних ударів було 2. Росія завдала їх по одній з військових частин на околиці Дніпра орієнтовно о 22:38.
- Внаслідок атаки значно зруйновані будівлі частини, виникло 2 осередки пожежі. Якими саме ракетами поцілили – поки не відомо.
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Напередодні російські загарбники обстріляли місто Павлоград, що у Дніпропетровській області. Через ворожу атаку загинула одна людина.
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