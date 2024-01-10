Найвідчайдушніший наступ росіян на Авдіївку може розпочатися через місяць

У районі Авдіївки російське командування повернулося до застосування у штурмових діях переважно піхотної складової 1 армійського корпусу з донецької квазіреспубліки. Іншими словами, зараз на смерть вирушає переважно донецьке бидло.

Наступ росіян раніше лютого приречений на провал

На напрямку Красногорівка – Новобахмутівка ведуться штурмові дії ресурсом 132 ОМСБр 1-го АК. Вони мають лише часткову підтримку 30 ОМСБр 2 загальновійськової армії.

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З півдня:

з Водяного на Першотравневе та з Пісків на Першотравневе застосовують 9 ОМСБр 1 АК;

з Веселого на Авдіївку – 114 ОМСБр 1 АК;

з Опитного на Ластівчине – в основному 1 ОМСБр 1 АК, хоча в цій зоні оперують так само 55 та 74 ОМСБр 41 загальновійськової армії.

У районі промзони оперують підрозділи 1 ОМСБр 1 АК та ДРШБр "Ветерани", причому "оперують" вони не дуже успішно.

Ресурс регулярних підрозділів російські окупанти явно бережуть і накопичують, збільшуючи угруповання, яке зосереджене на наступі на Авдіївку.

Очевидно, що робиться це з метою підготовки потужнішої хвилі наступу на Авдіївку. Окупанти хочуть до так званих виборів президента Росії закрити питання щодо цієї локації та дати Владіміру Путіну можливість з цією "перемогою" йти на вибори.

Цікаво Як визначають сценарії майбутнього і чому всі вони такі важливі

На мій погляд, граничним значенням накопичення угруповання може бути показник 60 тисяч особового складу. Після цього і почнеться найвідчайдушніший наступ на Авдіївку. Але для накопичення такої кількості в районі Авдіївки ворожому командуванню потрібен щонайменше місяць. Тобто основний ривок окупантів може розпочатися з другої половини лютого.

Будь-які рухи раніше – надрив із втратами, компенсація яких займе ще час. Ну, а поки готується такий сценарій, на забій відправляють "гордих" мешканців Донбасу.