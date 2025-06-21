Матиме в достатній кількості ще кілька років: в ISW заявили, що Росія нарощує виробництво танків

Росіяни випускають дедалі більше бронетехніки. Проте досить ощадливо використовують її на полі бою.

Наразі спостерігається нарощення Росією виробництва танків Т-90М. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як багато танків Т-90М виробляє Росія

В ISW зазначають, що грузинська розвідувальна організація Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила 20 червня з посиланням на "надійне аналітичне джерело", що щорічний обсяг виробництва танків Т-90М у Росії становив приблизно 280 танків Т-90М станом на 2024 рік.

CIT каже, що Москва вживає системних зусиль для збільшення їхнього виробництва з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

В організації додають, що країна-агресорка спромоглася на потужностях основного виробника танків "Уралвагонзаводу" випустити від 60 до 70 нових танків Т-90М у 2022 році, від 140 до 180 – у 2023 році та від 250 до 300 – у 2024 році.

CIT зазначає, що наразі Росія використовує менше танків і бронетехніки на полі бою в Україні. У зв'язку з цим втрати російської бронетехніки знижуються з кінця 2024 року.

Внаслідок цього, ймовірно, Росія зможе підтримувати свій поточний рівень бронетехніки протягом принаймні ще кількох років, але за умови, що темпи виробництва та втрат танків залишаться на поточному рівні.

Важливим засобом для досягнення такої рівноваги ISW вважає те, що росіяни не лише нарощують виробництво танків, але й ощадливо використовують їх на полі бою. Тепер окупанти дедалі частіше застосовують для штурмів мотоцикли, квадроцикли та інші цивільні транспортні засоби.

Зауважимо, що українські воїни неодноразово знищували російські танки. Зокрема, раніше вони ліквідували ворожу техніку в районі Тернів, що на Донеччині. Повідомлялося, що Т-90М вибухали так само легко, як і старі російські танки.