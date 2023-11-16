Масово вкладають гроші: як росіяни збільшили вироблення FPV-дронів
Українські військові першими почали застосовувати FPV-дрони, що стало надзвичайно ефективним засобом під час війни. Саме комбінація результативності та дешевизни робить їх незамінними.
Усі ці переваги "пташок" усвідомлюють росіяни, тому почали збільшувати вироблення БпЛА. Детальніше про застосування FPV-дронів росіянами розповів 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков.
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Ворог наростив виробництво дронів
За словами Каткова, окупанти масово вкладають гроші у виробництво FPV-дронів. Окрім того, за кількістю населення "ентузіастів" у Росії – так ворог називає волонтерів, – у рази більше, ніж в Україні.
Це також потрібно враховувати, коли допомагаємо Збройним Силам України. При такій самій кількості грошей у Росії їх однаково буде більше, бо у них банально більше населення,
– пояснив головний редактор Defence Express.
Як Україні боротися з ворожими FPV-дронами
Як пояснив Катков, побороти застосування росіянами FPV-дронів на полі бою можна комплексно:
- РЕБ – радіоелектронна боротьба;
- дрони різних модифікацій;
- ураження ворога на території Росії далекобійним ракетним озброєнням.
Катков про застосування окупантами FPV-дронів: дивитися відео
Додамо, наразі українські військові тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби "Етер", який допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.
Ми повертаємося до ситуації, коли є асиметрія у можливостях. Тобто, ворог може бити по українській оборонній промисловості всіма наявними засобами, а в України немає можливості дістати до заводу з виробництва дронів у "Алабузі" та завдати удару так, щоб воно не працювало,
– наголосив Олег Катков.
Тому Україні потрібна далекобійна зброя, бо знищити оборонне підприємство радянського зразка з допомогою дронів-камікадзе просто неможливо.
АлабугаНа 2019 рік "Алабуга" є найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії. На території підприємства відкрито масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України та вбиває українців.
Роль дронів у російсько-українській війні
- Російська армія найчастіше використовує малі безпілотні авіаційні системи одностороннього удару "Ланцет" під час атак на Україну. Дрони розроблені для пілотування над територією, "чекаючи, поки ціль буде ідентифіковано, перед тим, як пікірувати до неї й детонувати".
- Однак, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українські винахідники створили аналог російського безпілотника "Ланцет", а також – дрони, подібні до іранських "Шахедів".
- Також в Україні пропонують спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Мовиться про дрони DJI та Autel.