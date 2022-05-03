Росіяни наступають біля Ізюма, але зазнають втрат, – Генштаб

Триває 69 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог значними силами наступає у напрямку Ізюм – Барвінкове, однак зазнає втрат.

На цьому відтинку фронту діє низка окремих підрозділів противника. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 3 травня.

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Ситуація на Харківщині надвечір 3 травня

За даними Генштабу, у напрямку Ізюм – Барвінкове наступальні дії ведуть окремі підрозділи зі складу таких сил противника:

1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу збройних сил Росії;

29-ї, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій, а також 68-го армійського корпусу Східного військового округу;

повітряно-десантних військ.

При цьому російські окупанти зазнають втрат. Для підтримки своїх дій ворог перемістив з території Бєлгородської області у район поблизу міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" з калібром 240 міліметрів. Крім того, звідти ж приїхав підрозділ росіян, озброєний системами залпового вогню "Смерч".

На Слобожанському напрямку ворог використовує угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а також берегові війська балтійського та північного флотів.

Тривають ворожі авіаційні удари та артилерійський вогонь по місту Харків. При цьому на тимчасово окупованих територіях області окупанти продовжують здійснювати так звані "фільтраційні" заходи. До них додатково залучаються підрозділи Росгвардії.

Останні новини з Харківської області: коротко

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 3 травня розповів, що окупанти нещадно знищують селище Салтине. Посадовець зазначив, що через постійні ворожі обстріли у населеному пункті зруйнована уся цивільна інфраструктура й навіть місцевий вокзал, що пережив Другу світову війну та німецьку окупацію. У селищі з 6 500 людей, які мешкали там до повномасштабного вторгнення Росії, нині залишилось менше ніж 200.

Задля безпеки мирних жителів, у Харківській області від 2 травня діє нова комендантська година – розпочинається о 21:00 і триває до 6:00. Мешканців області просять за можливості перебувати в укриттях і якнайменше виходити на вулицю.

Росіяни 3 травня вкотре обстріляли центр Харкова, райони Павлового Поля та Олексіївки. Унаслідок ворожих ударів, виникло кілька пожеж.

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